హైదరాబాద్ కేంద్రంగా వ్యభిచార దందా.. నిన్న బ్యూటీ పార్లర్, నేడు లాడ్జీలో పట్టుబడ్డ గ్యాంగ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ కేంద్రంగా వ్యభిచార దందా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సాగుతోంది. హైదరాబాద్ లో ఉన్న బ్యూటీ పార్లర్ లు, హోటళ్ళు, లాడ్జిలు కేంద్రంగా హైటెక్ వ్యభిచారం జరుగుతుంది. నిత్యం హైదరాబాదులో ఎక్కడో ఒకచోట వ్యభిచార ముఠాలు పట్టుబడటం ఈ దందా ఎంతగా సాగుతుందో తెలియజేస్తుంది.

English summary

Hyderabad is turning into the center of prostitution. Yesterday LB Nagar SOT police busted a prostitution racket, and recently arrested six people including two women who were operating prostitution in LB Nagar Venkateswara Lodge.