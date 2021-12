క్యాంటిన్ లో ప్లకార్డులతో నిరసన.!పార్లమెంట్ లో చేసినట్టు ఫోటోలు. గులాబీ ఎంపీలకు సిగ్గుండాలన్న సంజయ్

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : పార్లమెంట్ సమావేశాల మూడో రోజు కూడా తెలంగాణ రైతాంగం పండిచిన వరి ధాన్యం కొనుగోలు మీద రచ్చ చోటుచేసుకుంది. రా రైస్ కొంటామని కేంద్రం చెప్పుకొస్తున్నా ఎందుకు నిరసన తెలుపుతున్నారని బీజేపి ఎంపి బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా సభలో గందరగోళం సృష్టించడం మంచి సంప్రదాయం కాదని తెలిపారు. ఎందుకు ప్లకార్డులతో నిరసన తెలుపుతున్నారో అర్దం అవుతుందా అని బండి సంజయ్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఐనప్పటికి టీఆర్ఎంపీలు నినాదాలు ఆపకపోవడంతో బీజేపి ఎంపీలు కూడా నినాదులు చేసారు. దీంతో సభలో గందరగోళం చెలరేగింది.

English summary

Bandi Sanjay was amazed when photos of TRS MPs protesting with placards at the canteen in the Central Hall of Parliament were published in the media on Thursday. Is it to take photos in the Central Hall canteen and pose to the media as a protest in Parliament? Eddewa addressed the TRS MPs saying it was a shame.