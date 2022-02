Telangana

హైదరాబాద్: యావత్ దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిన పుల్వామా ఉగ్రవాద దాడులకు ఇవ్వాళ్టితో మూడు సంవత్సరాలు ముగిశాయి. 2019లో సరిగ్గా ఇదే రోజున జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని పుల్వామా జిల్లా అవంతిపొర వద్ద జైషె మహ్మద్ ఉగ్రవాదులు మారణాయుధానికి తెగబడ్డారు. సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల వాహనాలపై ఆత్మాహూతి దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ నరమేధంలో 40 మందికి పైగా జవాన్లు వీరమరణం పొందారు. ఈ ఘటనలో అమరులైన జవాన్లకు దేశం మొత్తం ఇవ్వాళ నివాళి అర్పిస్తోంది.

I pay homage to all those martyred in Pulwama on this day in 2019 and recall their outstanding service to our nation. Their bravery and supreme sacrifice motivates every Indian to work towards a strong and prosperous country.