నగరానికి వాన గండం.!ముంపుకు గురికాకుండా పటిష్ట చర్యలు.!మేయర్ సమీక్ష సమావేశం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రస్తుత వర్షాకాల సీజన్ లో నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపుకు గురికాకుండా నాలాల పూడికతీత పనులు త్వరితగతిన పూర్తిచేసి నాలా విస్తరణ, అభివృద్ది పనులను పూర్తిచేయాలని నగర మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధికారులను ఆదేశించారు. జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో మేయర్ విజయలక్ష్మి మాట్లాడారు. గత సంవత్సరం వచ్చిన భారీ వర్షాల వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ప్రస్తుత వర్షకాలంలో తిరిగి ఆయా పరిస్థితులు పునరావృతం కాకుండా తగు జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని మేయర్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

City Mayor Gadwala Vijayalakshmi directed the authorities to complete the diversion and development works of the canal as soon as possible so that the hinterland of the city is not flooded during the current monsoon season.