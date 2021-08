పిల్లల పేరు మీద రేషన్ కార్డులు..తెలంగాణాలో ఆహార భద్రతా కార్డుల జారీలో డొల్లతనం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వడ్డించే వాడు మనవాడైతే చివరి బంతిలో కూర్చున్నా భోజనం దొరుకుతుంది అన్న చందంగా రేషన్ కార్డులు జారీ చేసే అధికారులు కాస్త సహకరిస్తే చిన్న పిల్లల పేరు మీద కూడా రేషన్ కార్డు తీసుకోవచ్చు అని నిరూపించారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో గ్రామస్తులు . తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఆహారభద్రత కార్డుల జారీ కొనసాగుతున్న క్రమంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో చిన్న పిల్లల పేరు మీద రేషన్ కార్డులు తీసుకున్న ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

The food security cards issued in the name of 22 children in Talveda village in Nandipet zone Nizamabad. Of the 65 ration cards sanctioned in the village, 22 ration cards were issued against the rules