తెలంగాణ టీడీపీ చీఫ్ రేసులో రావుల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి?: యువనేత పేర్లూ పరిశీలనలో

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ రాజీనామా చేసిన అనంతరం ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు కసరత్తు ప్రారంభించారు. దీనిపై ఇప్పటికే ఆయన టీడీపీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణలోనూ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. కొంతకాలంగా రాజకీయంగా క్రియారహితంగా ఉన్న పార్టీని మళ్లీ పూర్వవైభవానికి తీసుకుని రావడానికి రూపొందించాల్సిన భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రణాళిక, సూచనలు, సలహాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

English summary

Ravula Chandra Sekhar Reddy likely to be the next Telangana TDP Chief after L Ramana, who quits the Party and joins in ruling TRS