సీఎం కేసీఆర్ కు రేవంత్ రెడ్డి అల్టిమేటం; ధాన్యం కొనుగోలు కార్యాచరణ చెప్పండి, లేదంటే ..

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోళ్ల రగడ కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ రైతాంగం సాగుచేసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు టిఆర్ఎస్ పార్టీ మహాధర్నా నిర్వహిస్తే, రైతుల పక్షాన పోరాటం చేస్తున్నామంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రైతుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయని తెలంగాణ సర్కారు తీరును, ప్రభుత్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ భారీ నిరసన ర్యాలీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధాన్యం కొనుగోలుపై కార్యాచరణను ప్రకటించాలని సీఎం కేసీఆర్ కు రేవంత్ రెడ్డి డెడ్లైన్ విధించారు.

English summary

Revanth Reddy has given an ultimatum to CM KCR on the purchase of paddy. Revanth Reddy has warned that Pragati Bhavan will be siezed if no action is declared on paddy procurement. The TRS and the BJP fired the Joint Acting Committee