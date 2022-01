గేరు మార్చిన రేవంత్.!ఓపక్క సభ్యత్వ నమోదు.!మరోపక్క చేరికలు.!కోలాహలంగా గాంధీ భవన్

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేవంత్ రెడ్డి దూకుడు పెంచారు. డిజిటల్ సభ్యత్వంపై దృష్టి పెట్టిన రేవంత్ పార్ఠీలో చేరికలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. ప్రభుత్వంపైన అసంతృప్తి, అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులపైన ఆక్రోశం ఉన్న నాయకులు రేవంత్ రెడ్డిని ఆశ్రయిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే తమకు న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్న నాయకులందరూ రేవంత్ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోతున్నారు.

English summary

Revant Reddy has increased his aggression in the Telangana Congress party. All the leaders who think that justice will be done to them by the Congress party are joining the Congress party led by Revanth.