మళ్లీ అదే డైలాగ్.!కొంచెం కూడా మార్పు లేదు.!తెలంగాణ ప్రజలను మరొక్కసారి నవ్వించిన బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : జన జాగరణ కార్యక్రమం ద్వారా వినూత్న పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్న బీజేపి తెలంగాణ రాష్ట్ర అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కరీం నగర్ జైలు నుండి విడుదలైన తర్వాత కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వంపైన, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పైన ఎప్పటిలాగే విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు మీద ఎలాంటి విమర్శలు చేసారో అవే విమర్శలు చేసారు. కాగా బండి సంజయ్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యల పట్ల మొదట్లో బీజేపి కార్యకర్తలే కాకుండా, ప్రజల నుండి అనూహ్య స్పందన వ్యక్తం అయ్యింది. కానీ బండి సంజయ్ అవే వ్యాఖ్యలు మళ్లీ మళ్లీ రిపీట్ చేస్తుండడంతో తెలుగు ప్రజలు అవాక్కవుతున్నారు.

English summary

Whether CM Chandrasekhar Rao will be sent to jail or whether Chandrasekhar Rao sent Bandi Sanjay to jail once without any fanfare and action should be taken, it seems that there is a debate in the party ranks over and over again as to what these Bandi sanjay jail statements are.