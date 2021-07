జగన్ - కేసీఆర్ ఇద్దరూ సన్నిహితులే - కేటీఆర్ ఎవరు..అలిగి పార్టీ పెట్టలేదు : షర్మిల..!!

Telangana

తెలుగు రాష్ట్రాల జల వివాదం పైన వైఎస్సార్టీపీ నేత షర్మిల కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. తెలంగాణ ఏ ఇతర రాష్ట్రం కోసం చుక్క నీరు కూడా వదులుకోదని తేల్చి చెప్పారు. అదే సమయంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన ఒక్క బొట్టు నీరు కూడా తీసుకోమన్నారు. కేంద్రం పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలంటూ షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు జగన్..కేసీఆర్ ఇద్దరూ అధ్యక్షురాలు షర్మిల చెప్పుకొచ్చారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి సమస్యే ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చిందో ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు చెప్పాలని నిలదీసారు.

English summary

YS Sharmila serious comments against both Telugu states CM;s KCR and Jagan. She says both are friends. She announced her padayatra will starts from Chevella.