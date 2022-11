మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కు షాక్.. మొన్న ఈడీ దాడులు, ఇప్పుడు సిబిఐ నోటీసులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కు సిబిఐ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరుసగా మంత్రులపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దాడులు కొనసాగుతున్న వేళ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కు సిబిఐ నోటీసులు జారీ చేయడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే గంగుల కమలాకర్ కు సిబిఐ నోటీసులు జారీ చేయడానికి గల కారణం మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

CBI has issued notices in connection with the arrest of fake CBI officer Srinivas that Minister Gangula Kamalakar has links with him. The minister who are already troubled by the ED raids now have a new problem with the CBI notices.