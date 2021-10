షాకింగ్: డ్రగ్స్, గంజాయి చాట్స్ కోసం హైదరాబాద్ పోలీసుల తనిఖీలు .. వీడియో వైరల్; భగ్గుమన్న నెటిజన్లు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా డ్రగ్స్ పై ఆందోళన కొనసాగుతున్న సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో షాకింగ్ వీడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్ లోని పోలీసులు రోడ్లపై ప్రయాణికులను ఆపి వారి మొబైల్ ఫోన్స్ లో డ్రగ్స్ చాట్ లు వెతకడానికి తనిఖీలు చేస్తున్నట్లుగా ఓ వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ షాకింగ్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

New policing practices alert: stop and search phone chats by the @hydcitypolice . Police are searching phone chats for words like ganja. Wait until they replace words with NRC, Modi or BJP. pic.twitter.com/1lNjvKRIgk

English summary

The video of Hyderabad police checking for drugs and ganja chats has gone viral. Information that the police are conducting a special drive in order to eradicate marijuana and drugs. Netizens fire over this.