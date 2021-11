KCR కొత్త లెక్కలు: టీఆర్ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీగా ఐఏఎస్..ఫైనల్ లిస్ట్ ఇదే..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్ధుల ఎంపిక పూర్తయింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ సారి ఎంపికలో పూర్తి సమీకరణాలు పాటిస్తున్నారు. తుది జాబితా అధికారికంగా ప్రకటించకపోయినా... ఇప్పటికే అభ్యర్ధులుగా ఎంపిక చేసిన వారికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీల అభ్యర్దులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయాల్సి ఉంది. రేపు ( మంగళవారం) నామినేషన్లకు చివరి రోజు. దీంతో..ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఆరుగురితో పాటుగా గవర్నర్ కోటాలో గతంలో ఎంపిక చేసిన కౌశిక్ రెడ్డి స్థానంలో ఐఏఎస్ అధికారిని ఎంపిక చేస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

English summary

Siddipet district collector Venkarrami Reddy is all set to make his political entry with TRS party in the upcoming MLC polls. In this backdrop he had resigned to his post and is waiting for it to get accepted, if news is to be believed.