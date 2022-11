రైతుల కష్టాన్ని కాపాడిన విద్యార్థులు... వాళ్ళు చేసిన పనికి అందరూ ఫిదా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరుగాలం శ్రమించి ఎంతో కష్టం చేసి అన్నదాతలు పంటలు పండిస్తే, వారి చెమట చుక్కలతో పండిన ధాన్యం తో మనం కడుపు నింపుకుంటున్నాం. కానీ దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నను గురించి ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. దేశానికి వెన్నెముక అయిన రైతును ఎవరూ గుర్తించటం లేదు. రైతన్నలు కష్టాల్లో ఉంటే చిన్నపాటి సాయం చేసి ఆదుకునే వారు కూడా లేరు. అన్నదాతలు పడే ఇబ్బందులను కళ్ళ ముందు చూస్తున్నా మనకెందుకులే అని పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయే వారు ఉన్న నేటి రోజుల్లో, ఒక స్కూల్ విద్యార్థులు ఓ అన్నదాతకు అండగా నిలవడం సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతుంది.

English summary

In Domalapally village, the farmers were drying their grain at the local IKP centers when there was sudden rain and the students who were passing by covered them with plastic covers to protect them.