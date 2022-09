Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా భారత్ ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరగనున్న టి20 క్రికెట్ మ్యాచ్ టికెట్ల అమ్మకం పై రగడ కొనసాగుతుంది. నిన్న జింఖానా గ్రౌండ్స్ వద్ద టికెట్ల కోసం క్రికెట్ అభిమానులు ఎగబడటంతో, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది గేటుకు తాళం వేసి, గోడదూకి లోపలికి వచ్చిన వారిపై లాఠీఛార్జి చేశారు. దీంతో క్రికెట్ అభిమానులు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. జింఖానా గ్రౌండ్స్ లో టికెట్లను విక్రయించే కార్యాలయంపై దాడికి యత్నించారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది.

English summary

Telangana Sports Minister Srinivas Goud has responded to the allegations of selling tickets in black for T20 cricket match. HCA has been warned that strict action will be taken if tickets are sold in black.