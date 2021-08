తేలిన ఉద్యోగ ఖాళీల లెక్క-ఈసారైనా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తుందా-నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు చెబుతుందా?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీల అంశం.. అలా తెర పైకి రావడం... కొద్దిరోజులకే మరుగనపడటం కామన్ అయిపోయింది. నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నామని ప్రభుత్వం హడావుడి చేయడం.. ఇంతలోనే ఖాళీల లెక్క ఇంకా తేలలేదని,రిపోర్టులు అసమగ్రంగా ఉన్నాయని వాయిదా వేయడం జరుగుతూ వస్తోంది. ఈ పరిణామాలపై నిరుద్యోగుల్లో తీవ్ర నిస్తేజం,అసంతృప్తి నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఉద్యోగ ఖాళీలకు సంబంధించి మరో ఆసక్తికర అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఖాళీల లెక్కను రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ నిర్దారించింది.దీంతో ఈసారైనా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తుందా... నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు చెబుతుందా అనే చర్చ జరుగుతోంది.

Telangana JOB Notifications : The Finance department has identified a total of 67,820 job vacancies in the respective government departments in the state. The final report will be prepared by Finance department and submitted to the government.