మహిళా ఏఎన్ఎం సాహసం: కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ కోసం నడుంలోతు నీటిలో..(వీడియో)

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ కేసులు పెరుగుతుండటంతో ప్రభుత్వం వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను కూడా వేగవంతం చేసింది. బూస్టర్ డోసులను కూడా అందిస్తోంది. తాజాగా, ఓ ఏఎన్ఎం కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసేందుకు ఓ మారుమూల గ్రామానికి వెళ్లేందుకు పెద్ద సాహసమే చేయాల్సి వచ్చింది.

వికారాబాద్ జిల్లా దౌలతాబాద్ పీహెచ్‌సీలో కుదురుముల్ల వద్ద ప్రజలకు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ కోసం ఆరోగ్య కార్యకర్త నడుములోతు పారుతున్న కాలువను దాటారు. విధి నిర్వహణలో ఆమె చూపిన ధైర్యసాహసాలకు తెలంగాణ వైద్యారోగ్యశాఖ ఆమెను అభినందిస్తూ ఓ ట్వీట్ చేసింది.

'మా అంకితభావంతో ఆరోగ్య కార్యకర్తలు అడ్డంకులను దాటి ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా, దౌలతాబాద్ PHCలోని కుదురుముల్ల వద్ద, #Covid19 వ్యాక్సినేషన్‌ను తన పనిని చేయడానికి మార్గంలో భారీ నీటి మార్గాన్ని దాటి ప్రయాణించే ప్రయత్నాలను అభినందిస్తున్నాము' అని పేర్కొంది.

Our dedicated Health workers look beyond obstacles and working for the people. Appreciate the efforts of ANM traversing through water, at Kudurumulla, of Doulathabad PHC, Vikarabad district on her way to do her job of administering #Covid19 vaccination. pic.twitter.com/PhrAQNoizP