ఐఐటీ విద్యార్థిని అంజలి ఉన్నత చదువుకి మంత్రి కేటీఆర్ ఆర్థిక సహాయం

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైద‌రాబాద్: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్.. తమకు సాయం చేయాలంటూ వస్తున్న విజ్ఞప్తులపై వెంటనే స్పందిస్తూ వారికి సాయం అందిస్తుంటారు. తాజాగా, ఓ ఐఐటీ విద్యార్థినికి ఉన్నత చదువుకు కావాల్సిన ఆర్థిక సాయాన్ని అందించి మరోసారి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. వరంగల్ జిల్లా హసన్‌ప‌ర్తికి చెందిన విద్యార్థిని మేకల అంజలి. రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఐఐటీలో సీటు దక్కించుకుంది. అయితే కుటుంబ పేదరికం, ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తన చదువును కొనసాగించేందుకు ఆర్థిక సహాయం చేయాల్సిందిగా మంత్రి కేటిఆర్‌ను కోరింది.

మేకల అంజలి పేదరిక పరిస్థితులను తెలుసుకున్న మంత్రి కేటీఆర్ తన వ్యక్తిగత హోదాలో గత రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఏడాది ఆమె ఫీజులకు అవసరమైన నిధులను అందిస్తూ వస్తున్నారు. ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ ఏడాది, రానున్న సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఐఐటీ ఫీజుల మొత్తాన్ని బుధ‌వారం అంజలి కుటుంబానికి మంత్రి అందించారు.

Was also delighted to extend financial help to this extremely bright young girl who made it to IIT, Indore with her hard work 😊



She hails from a humble background (father drives an auto for a living). Studied in a Govt Residential Junior College pic.twitter.com/ZJxtu5VU3b