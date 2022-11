Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

రాష్ట్రంలో బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ మధ్య పరోక్ష యుద్ధం కొనసాగుతోంది. సిట్ తో రాష్ట్రం.. అటు ఐటీ, ఈడీ, సీబీఐతో కేంద్రం సై అంటే సై అంటున్నాయి. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంతో మొదలైన ఈ యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో కేసీఆర్ కూతురు కవిత ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఈ కేసులో బోయిన్ పల్లి అభిషేక్ రావును అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు వ్యవహారం తెరపైకి తెచ్చింది.

English summary

The state with SIT.. and the center with IT, ED, CBI is called sy. This war, which started with the Delhi liquor scam, continues.