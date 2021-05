Telangana

దేశంలో ఎంతోమంది టీచర్లు కరోనా కాటుకు బలైపోతున్నారు. వీళ్లల్లో ఎక్కువమంది నెల క్రితం జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు,ఉపఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొన్నవారే కావడం గమనార్హం. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పంచాయతీ ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొన్న టీచర్లలో దాదాపు 1600 మంది మృత్యువాత పడినట్లు అక్కడి ఉపాధ్యాయ సంఘం చెబుతోంది. కరోనా వేళ ఎన్నికలు నిర్వహించకూడదని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఎన్ని విజ్ఞప్తులు వచ్చినా పట్టించుకోలేదు. ఫలితంగా వందలాది మంది టీచర్లు కరోనాకు బలైపోతున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొని కరోనా బారినపడి మృతి చెందిన ఓ టీచర్ విషాదాంత ఘటన తాజాగా తెలంగాణలో వెలుగుచూసింది.

A primary school teacher in Telangana died of COVID-19 just days after she was summoned for election duty for the Nagarjunasagar assembly bypoll in Telangana on April 17, leaving behind her husband Kammampati Mohan Rao and their 8-year-old daughter. Their story is one among the tragic stories of 15 families whose lives have been ruined by politics and elections amid the raging pandemic.