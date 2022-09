Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్/హుజూర్‌నగర్ : రానున్న ఉప ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఓటర్లను డబ్బు, మద్యంతో ప్రలోభపెట్టేందుకు టీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ ప్రయత్నిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ ఎంపీ, టీపీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు కెప్టెన్ ఎన్.ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు. హుజూర్‌నగర్‌లో కాంగ్రెస్‌ నాయకుడు చిన్న మల్లయ్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బూత్ స్థాయిలో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసిందన్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి.

English summary

Congress MP and former president of TPCC Captain N. Uttam Kumar Reddy alleged that TRS and BJP are trying to lure the voters of Munugodu assembly constituency with money and liquor keeping in mind the upcoming by-elections.