హైదరాబాద్ : బిసి సంక్షేమ శాఖ అమ‌లు చేస్తున్న కార్య‌క్ర‌మాలు, ఆత్మ‌గౌర‌వ భ‌వ‌నాల నిర్మాణాల్ని త‌క్ష‌ణ‌మే పూర్తి చేయ‌డం కోసం బిసి సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల క‌మ‌లాక‌ర్ ఖైరతాబాద్లోని త‌న కార్యాల‌యంలో మ‌రో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తో క‌లిసి ఉన్న‌త స్థాయి స‌మీక్ష నిర్వ‌హించారు. హైద‌రాబాద్ లోని అత్యంత ఖ‌రీదైన కోకాపేటలో, ఉప్ప‌ల్ భ‌గాయ‌త్ లోని బిసి ఆత్మ‌ గౌర‌వ భ‌వ‌నాల‌ కోసం ప్ర‌భుత్వం కేటాయించిన స్థ‌లాలు బిసి సంక్షేమ శాఖకు స్వాదీన‌మైన నేప‌థ్యంలో బిసిల్లోని ఉప‌కులాల‌కు ఆత్మ‌గౌర‌వ భ‌వ‌న నిర్మాణాల‌ను త్వ‌రిత‌గ‌తిన పూర్తి చేయాల‌ని మంత్రి ఉన్న‌తాదికారుల‌ను ఆదేశించారు.

English summary

Programs implemented by the BC Welfare Department,BC Welfare Minister Gangula Kamlakar conducted a high-level review with another minister, Srinivas Gowd, at his office in Khairatabad for the immediate completion of the construction of the BC self-respecting buildings.