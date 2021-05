ధాన్యం కొనుగోలులో పచ్చి అబద్దాలాడిన సీఎం.!కేసీఆర్ విధానాలతో రైతులు మగ్గిపోతున్నారన్న డీకే అరుణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రైతులపట్ల అవలంబిస్తున్న విధానాల పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఘాటుగా స్సందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 80 శాతం వడ్లు కొనుగోలు చేసినామంటూ గారడీ మాటలు మాట్లాడుతున్నారని, కల్లాల దగ్గరికెల్లి కొనుగోళ్లు చేశానని ప్రగల్బాలు పలుకుతున్నడని,మరి ఐకేపీ కేంద్రాల్లో వడ్లు ఎందుకు తడుస్తున్నయని, ఎందుకు మొలకెత్తుతున్నయని, కొనుగోళ్ల పేరుతో రైతులను నట్టేట ముంచిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కు రోజులు దగ్గర పడ్డాయని బీజేపి జాతీయ ఉపాద్యక్షురాలు డీకే అరుణ ధ్వజమెత్తారు.

English summary

The Bharatiya Janata Party (BJP) has strongly condemned Chief Minister Chandrasekhar Rao's policies towards farmers. BJP National Vice President DK Aruna flagged off that days are coming to an end to CM for cheating farmers purchasing grains.