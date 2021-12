ధాన్యం కొనుగోలు సమస్యను సృష్టించింది ప్రభుత్వమే.!కేసీఆర్ సర్కార్ కు చావుడప్పు కొట్టాలన్న భట్టి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : చివరి ధాన్యం గింజ వరకు కొనుగోలు చేస్తానని ప్రకటించి మూడు నెలలుగా రైతులను అవస్థలు పెడుతూ అన్నదాతల ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతున్న టిఆర్ఎస్ సర్కార్ చావు డప్పును ఊరూరా మోగిస్తామని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క పిలుపునిచ్చారు.ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో బిజెపి, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణలో పోరాటం చేస్తున్నట్టు రైతులను మభ్య పెట్టడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే యాసంగిలో ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఉరూరా మోడీది చావు డప్పు మోగించిన చంద్రశేఖర్ రావు ఢిల్లీలో ఎందుకు ఆందోళన చేయడం లేదని భట్టి ప్రశ్నించారు.

English summary

Clp Leader Bhatti Vikramarka criticized the BJP and CM Chandrasekhar Rao for trying so hard to appease the farmers that they were fighting in Telangana over the central government over grain procurement.