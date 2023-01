Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

ఎమ్మెల్యే కొనుగోలుకు సంబంధించిన కేసులో సిట్ మరోసారి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఏసీబీ కోర్టు తీర్పుపై సిట్ హైకోర్టులో రివిజన్ పిటిషన్ వేసింది. బీఎల్ సంతోష్, జగ్గుస్వామి, తుషార్, శ్రీనివాస్ ను నిందితులుగా చేర్చాలని సిట్ పిటిషన్ వేసింది. విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఏసీబీ కోర్టు తీర్పును సమర్ధించింది. సిట్ రివిజన్ పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది.

English summary

SIT has once again suffered a setback in the case related to the purchase of MLA. ACB filed a revision petition in the SIT High Court against the court verdict.