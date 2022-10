Munugodu By Election: మునుగోడులో ముగిసిన నామినేషన్ల పర్వం..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. నామినేషన్ల పర్వం ముగిసేసరికి 100కు పైగా నామినేషన్లు దాఖలు అయినట్లు తెలిసింది. 7న ప్రారంభమైన నామినేషన్ల దాఖలు శుక్రవారం వరకు కొనసాగాయి. రేపు,ఎల్లుండి నామినేషన్ల స్కృూటిని ఉంటుంది. 17 వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. నవంబర్ 3న పోలింగ్ నిర్వహించగా.. 6న కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. చివరి రోజు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పాల్వాయి స్రవంతి నామినేషన్ వేశారు.

English summary

the process of nominations for the Munugodu by-elections was over. It seems that more than 100 nominations have been received so far.