రేవంత్ పై జగ్గారెడ్డి అసంతృప్తి : వారిని కలుపుకుపోవాల్సిందే : కేసీఆర్ పాలనపై ఛార్జ్ షీట్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో పీసీసీ పగ్గాలు చేపట్టిన రేవంత్ కు సొంత పార్టీలోని కొందరు నేతలు అసమ్మతిగా మారారు. కేంద్ర నాయకత్వం వద్దకు వారి వ్యవహార శైలిని ఇప్పటికే రేవంత్ తీసుకెళ్లినట్లుగా తెలుస్తోంది. కానీ, వారు మాత్రం అవకాశం వచ్చిన ప్రతీ సందర్భాల్లోనూ రేవంత్ ను ఇరకాటంలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తొలి నుంచి రేవంత్ కు పీసీసీ పగ్గాలివ్వటం పైన అసంతృప్తితో కనిపిస్తున్నారు. పలు మార్లు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. రేవంత్ పైనే కాదు పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ ఛార్జ్ పైన ఆయన సంచలన ఆరోపణలు చేసారు.

English summary

TPCC leader Jaggareddy upset with Revanth on co ordination issue in the party. He suggested Revanth to invite party MP's for all meetings, but Revanth not interest in this suggestion. TPCC decided to release charge sheet against KCR govt in Gajewel meeting.