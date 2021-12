తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో టీఆర్ఎస్ క్లీన్ స్వీప్.!మంత్రుల రియాక్షన్ ఇదే.!

Telangana

హైదరాబాద్ : స్థానిక సంస్దల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అధికార గులాబీ పార్టీ విజయఢంకా మోగించింది. ఆరు స్థానాలకు గానూ మొత్తం ఆరు స్థానాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గులాబీ అభ్యర్థుల గెలుపుపట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యావత్ తెలంగాణ సమాజం ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు వెంటే ఉందని, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ అంశాన్ని రుజువు చేసాయని మంత్రులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి, సత్యవతి రాథోడ్, కొప్పుల ఈశ్వర్ గెలిచిన అభ్యర్ధుల గురించి స్పందించారు.

TRS 12/12 - People’s choice emerges victorious. I thank local body representatives of Telangana for believing in the vision and ability of Hon’ble CM KCR garu and trspartyonline . The story and progress of Telangana is a testimony of what perseverance and commitment looks like pic.twitter.com/1CRFpXJ9ko

The ruling trs Party has emerged victorious in the local body quota MLC elections. The TRS party won a total of six seats out of a possible six. This created excitement in the party ranks. Along with the mlc Kalvakuntla Kavitha,state ministers are elated over the victory of the pink candidates in the local body elections.