TSRTC: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వారికి బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం: బంపర్ ఆఫర్ ఈ ఒక్కరోజే: త్వరపడండి

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొత్త సంవత్సరం వేడుకలు ఘనంగా సాగాయి..సాగుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి దాటిన తారువాత న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ హోరెత్తాయి. అర్ధరాత్రి వరకూ తెరచివుంచుకునే అవకాశం కల్పించడంతో మద్యం దుకాణాలు కిటకిటలాడాయి. తెల్లవారు జాము నుంచే ఆలయాల్లో రద్దీ నెలకొంది. అన్ని ఆలయాలు భక్తులతో పోటెత్తాయి. కోవిడ్ ప్రొటోకాల్స్‌ను పాటిస్తూ.. భక్తులు ఆలయాలను సందర్శించుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

The Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) will allow free travel to children below 12 years of age, who are accompanied with their parents.