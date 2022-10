Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు నమ్మకస్తుల జాబితాలో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పేరు ఒకప్పుడు ప్రముఖంగా వినపడేది. ప్రస్తుతం తుమ్మల పేరు అట్టడుగుకు చేరింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాపై గట్టి పట్టున్న నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన నాగేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున దాదాపు 30 సంవత్సరాలు రాజకీయం చేశారు. రాష్ట్ర విభజన అనంతర పరిణామాల్లో ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గూటికి చేరారు.

English summary

Tummala Nageswara Rao's name was once prominent in the list of Telangana Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao's confidants.At present, the name of the sneezes has reached the bottom.