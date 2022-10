BJPలో రేసులోకి వచ్చిన వారసురాలు!

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

భారతీయ జనతాపార్టీ తరుచుగా చెప్పే విషయం ఏమిటంటే.. వారసత్వ రాజకీయాలకు తాము వ్యతిరేకం అని. అయితే ఇప్పుడిప్పుడే ఆ పార్టీలో కూడా వారసత్వ రాజకీయాలు క్రమేణా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉండగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే వేళ్లూనుకుంటోంది. తమ పార్టీకి సేవలందించేవారి వారసుల విషయంలో పార్టీ నిర్ణయంలో మార్పు చోటుచేసుకుంటోంది.

English summary

What the Bharatiya Janata Party often says is that it is against the politics of succession.