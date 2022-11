ఎక్కడికెళ్ళినా విజయశాంతికి కష్టాలు తప్పట్లేదా? బీజేపీలోనూ పక్కన పెట్టేసినట్టేనా.. రాములమ్మ కింకర్తవ్యం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ ఎంపీ, బీజేపీ సీనియర్ నేత విజయశాంతి కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కష్టాలు తప్పడం లేదా? ప్రతి పార్టీలోనూ విజయశాంతి, పార్టీ కోసం కీలకంగా పనిచేసినా ఆమెను పక్కకు నెట్టేస్తున్నారా? రాజకీయాల్లో రాణించాలని ప్రయత్నిస్తున్న రాములమ్మను పైకి రానివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ అని చెబుతున్న క్రమంలో, బిజెపిలో ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకపాత్ర పోషించకుండా విజయశాంతి సైలెంట్ గా ఉండడం వెనుక బండి సంజయ్ పాత్ర ఉందా? అసలు విజయశాంతి విషయంలో ఏం జరుగుతుంది? అన్న ప్రశ్నలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారాయి.

English summary

No matter which party he joins, Vijayashanti will face difficulties. Even though she left the Congress party and joined the BJP, it seems that Vijayashanti has no priority in the BJP as well. It became interesting to know what Vijayashanti is going to do.