కొండా సురేఖ రాజీనామా వెనుక కథ వేరే.. ఆమె అసహనం వెనుక వరంగల్ రాజకీయం!!

వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వరంగల్ జిల్లాలో చక్రం తిప్పాలని భావించిన కొండా సురేఖకు తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన కొత్త కమిటీలు షాక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఏఐసిసి రిలీజ్ చేసిన కమిటీల జాబితాలో తన జూనియర్ల కంటే తనకు తక్కువ స్థానం కల్పించారని కొండా సురేఖ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ టిపిసిసి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీకి రాజీనామా చేశారు. ఇక ఈ మేరకు తనకు బాధ కలిగించే అంశాలపై టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి కి లేఖ రాసిన కొండా సురేఖ పిసిసి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ పదవికి రాజీనామా చేయడం వెనుక అనేక రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.

Behind Konda Surekha's resignation to executive committee is the impatience of not being given positions to her followers and the warangal, jangaon DCC presidents were kept pending.Warangal politics is behind her impatience.