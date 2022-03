మోదీ దయతో ప్రాణాలు రక్షించారా : యుద్దంలో చిక్కుకున్నవారితో.. : కేటీఆర్ సీరియస్..!!

Telangana

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్దం వేళ అనేక మంది భారతీయులు అక్కడ చిక్కుకున్నారు. ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న వారిలో విద్యార్ధులే ఎక్కువగా ఉన్నారు. వారిని ఆపరేషన్ గంగా పేరుతో కేంద్రం ప్రత్యేకంగా వాయు సేన విమానాల ద్వారా స్వదేశానికి తరలిస్తోంది. ఇందు కోసం నలుగురు కేంద్ర మంత్రులను ఉక్రెయిన్ సరిహద్దు దేశాలను పంపారు. వారు అక్కడ నుంచి వాయుసేన విమానాల్లో స్వదేశానికి భారతీయుల ను పంపుతున్నారు. ఆ సమయంలో కేంద్ర మంత్రులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు.. జై మోడీ నినాదాల పైన తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు.

Jeevan Bach Gaya Hai Modi Ji ki Krupa Se!!!



Seriously, what a terrible way of doing PR with distressed & tired students. Heights of nonsense



By the way who is this “Jeevan” jo Bach Gaya?😄 https://t.co/Tjrago6qxh