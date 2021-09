చైతూను ముద్దు పెట్టుకోవాలంటే మొదటి భార్య అడ్డు : విడాకుల వెనుక అసలు కారణాలు : సమంత వ్యాఖ్యలతో..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

టాలీవుడ్ గ్లామరస్ పెయిర్ సమంత - నాగచైతన్య విడాకుల వ్యవహారం ఇప్పుడు సినీ ఇండస్డ్రీలోనే కాదు..అభిమానుల్లో..సామాన్యుల్లోనూ ఆసక్తి కరంగా మారుతోంది. ఒకరంటే ఒకరు ఇష్టపడి ఏరి కోరి వివాహం చేసుకొని ఇప్పుడు విడాకుల వరకు ఎందుకు వెళ్లారనే ఆసక్తి కర చర్చ సాగుతోంది. సమంత పాల్గొనే ఒక షో గురించి కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయటంతో అసలు సమస్య మొదలైంది. అటువంటి షో లు వద్దని వారు సూచించినా..సమంత వినిపించుకోలేదని టాక్. దీంతో..నాగ చైతన్య- సమంత మధ్య గ్యాప్ మొదలైంది.

English summary

Amid the news making rounds that Samantha and naga Chaitanya would end their marriage life, netizens are searching as who was the latters first wife as the former had revealed in a talk show.