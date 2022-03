కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి మంత్రి పదవి ఇస్తానన్నా తీసుకోను.!తనది చాలా వెరైటీ అంటున్న జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

సంగారెడ్డి/హైదరాబాద్ : టిపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసారు. హైదరాబాద్ మీడియాతో చనువుగా ఉంటూ అనేక అంశాలను వివరిస్తూ రెబల్ గా కనిపించే జగ్గారెడ్డి గత వారం రోజులు నిశ్శబ్దం తర్వాత మళ్లీ ఆటమ్ బాంబ్ లాంటి వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఎప్పుడూ అధికార పార్టీని విమర్శిస్తే కిక్కేముందనుకుంటారో ఏమో గాని, జగ్గారెడ్డి సొంత పార్టీ నేతలను కూడా అంతే స్థాయిలో విమర్శిస్తూ సమన్యాయం చేసేందుకు తహతహలాడుతుంటారు.

Jaggareddy said he did not want the Congress party to come to power and give him a post. Jaggareddy said that he sees victory as victory and defeat as the same. These remarks made by Jaggareddy have now become a sensation.