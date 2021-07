జూలై 8న జగన్..షర్మిల అక్కడే : కొత్త పార్టీ ప్రకటన సమయం ఇదే : కీలక సన్నివేశాలకు వేదికగా..!!

Telangana

oi-Lekhaka

జూలై 8న. వైఎస్సార్ జన్మదినం. ఆయన తనయుడు-ఏపీ సీఎం జగన ఆ రోజున ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు డిసైడ్ చేసారు. ఇటు తెలంగాణలో కుమార్తె షర్మిల పార్టీ ప్రకటనకు అదే రోజు ముహూర్తంగా ఎంచుకున్నారు. ప్రతీ ఏటా వైఎస్సార్ జయంతి..వర్దంతి నాడు వైఎస్ కుటుంబ సభ్యులంగా పులివెందల చేరుకుంటారు. ఇడుపుల పాయలో వైఎస్ ఘాట్ వద్దకు వెళ్లి నివాళి అర్పిస్తారు. వైఎస్ మరణం సమయం నుండి ప్రతీ ఏటా ఇదే విధంగా జరుగుతోంది. అదే విధంగా క్రిస్మస్ పండుకు అంతా పులివెందులకు రావటం..అక్కడ ప్రార్ధనల్లో పాల్గొంటారు.

English summary

YS Sharmila will announce her party name on July 8th after paying tributes to his father on July 8th. The announcement will be made in Hyderabad