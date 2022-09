ఆంధ్రా కాంట్రాక్టర్లకు తెలంగాణ సొమ్ము ధారాదత్తం చేస్తున్న కేసీఆర్: మండిపడ్డ వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న వైఎస్ షర్మిల ప్రస్తుతం అచ్చంపేటలో ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగిన షర్మిల ఇదే సమయంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

YS Sharmila fires on CM KCR is giving Telangana money to Andhra contractors. YS Sharmila fires that KCR is deceiving people with his lies, and that KCR is the traitor of Telangana who has cheated with promises.