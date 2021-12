ఆర్టీసీ నష్టాల డ్రామా ఎందుకు? రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవా? కేసీఆర్ కు షర్మిల చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల నిత్యం తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను ఏదో ఒక విషయంలో టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. తెలంగాణా రాష్ట్రంలో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి తెలంగాణా సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్నారు. తెలంగాణాలో రాజన్న రాజ్యం తెస్తామని చెప్పిన షర్మిల ప్రజా క్షేత్రంలో దూసుకుపోయే విధంగా పాదయాత్రలు, దీక్షలు చేస్తూ నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటున్నారు. ప్రజల కష్టాలను తెలుసుకుని తెలంగాణా సర్కార్ పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు.

English summary

YS Sharmila has targeted Telangana CM KCR over the increase in RTC charges. In the name of groaning the RTC,KCR was incensed as to whether there was a need for a drama of hike in charges. Sharmila blamed KCR for the RTC losses.