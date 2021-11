తిరుమలకు త్వరలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు: ఆ కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ అప్పగించిన ఆర్టీసీ

Tirupati

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలకు ఇక విద్యుత్ బస్సులు పరుగులు తీయనున్నాయి. వాయు కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకుని రానుంది. దీనికోసం వంద ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేయనుంది ఏపీఎస్ఆర్టీసీ. ఈ బస్సులను తయారు చేసే కాంట్రాక్ట్‌ను హైదరాబాద్‌ ప్రధాన కేంద్రంగా పని చేస్తోన్న ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ కంపెనీకి అప్పగించింది. మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్‌ఫ్ట్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్‌కు అనుబంధ కంపెనీ ఇది.

English summary

Hyderabad-based Olectra Greentech, part of MEIL Group, has received the letter of award from APSRTC to supply 100 E-buses,the value of the order is approximately Rs 140 crores.