వారికి తిరిగి శ్రీవారి దర్శన సౌకర్యం-అలిపిరి..మెట్ట మార్గం మూసివేత : విరిగిపడిన కొండచరియలు..!!

Tirupati

oi-Sai Chaitanya

భారీ వర్షాలు..పోటెత్తుతున్న వరదలతో తిరుమలలోనూ ప్రభావం పడింది. తిరుమలలోని గోగర్భం డ్యాం, పాపనాశనం డ్యాం నిండిపోయాయి. దీంతో డ్యాం గేట్లు ఎత్తి నీటిని కిందికి విడుదల చేశారు. ఆ నీటితో పాటు... కొండల్లో నుంచి దుమికే వరద నీరు తిరుపతి కపిలతీర్థాన్ని ముంచెత్తింది. కపి లేశ్వరస్వామి ఆలయం వరద నీటితో నిండి పోయింది. తిరుమలలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు మాడవీధులు చెరువులను తలపించేలా వరద నీటితో నిండిపోయాయి. నడక మార్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చెట్లు కూలిపోవడంతో పాటు కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి.

English summary

TTD has announced that those who could not book tickets for the Srivari Darshan due to heavy rains will be able to return to Thirumala. The walkway was completely damaged by the floods.