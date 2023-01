Tirumala: తిరుమలకు వెళ్తున్నారా.. అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..

Tirupati

oi-Chekkilla Srinivas

తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు తమ జేబుల్లో మరింత ఎక్కువగా డబ్బులు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఎందకంటే టీటీడీ చార్జీలు పెంచింది కాబట్టి. పెంచడం అంటే మామూలుగా కాదు.. వందల రేట్ల పెంచింది. ముఖ్యంగా గది అద్దెలు భారీగా పెంచేసింది. ఒక రోజుకు ఒక గదికి రూ.150 ఉన్న అద్దె ఇప్పుడు రూ.1700 కి పెంచింది.

English summary

The prices of the rooms on rent in Tirumala have been increased drastically. The rent from Rs.150 per room per day has now become Rs.1700.