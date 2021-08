విశాఖ గంజాయి దందా : కోటిపైగా విలువైన లిక్విడ్ గంజాయి, తెలంగాణలో 12 కోట్ల గంజాయి సీజ్

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గంజాయి అక్రమ రవాణాకు అడ్డాగా మారిపోయింది. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు రకరకాల మార్గాలను ఎంచుకుంటూ ఇతర రాష్ట్రాలకు గంజాయిని తరలిస్తున్నారు. పోలీసులు గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పాల్పడే వారిని పట్టుకోవటం నిత్య కృత్యంగా మారింది .పోలీసులు ఎక్సైజ్ అధికారులు రెవెన్యూ అధికారులు ఎన్ని తనిఖీలు చేపట్టినప్పటికీ అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట గంజాయి రవాణా గుట్టు రట్టు చేస్తున్నారు పోలీసులు. పెద్ద ఎత్తున ఏజెన్సీలో నిఘా పెట్టినప్పటికీ గంజాయి దందా జోరుగానే సాగుతుంది.

English summary

The cannabis gang is rampant in Visakhapatnam. A large quantity of marijuana was seized during a recent inspection of the Amber Peta ORR. Authorities seize cannabis worth Rs 12 crore, seize over Rs 1 crore worth of liquid cannabis in AP visakha agency while transporting.