నేరస్తుల బెయిల్ కోసం ఓ లాయర్ గుమస్తా నిర్వాకం; నకిలీ స్టాంపులతో ఫోర్జరీ పత్రాల దందా!!

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ రవాణా కార్యాలయం సమీపంలో నకిలీ వెహికిల్ ఇన్సూరెన్స్ లు చేస్తున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన ఘటన మరిచిపోకముందే బెయిల్ కోసం ఫోర్జరీ పత్రాలను, సంతకాలను సృష్టిస్తున్న గ్యాంగ్ ను వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వివిధ కేసుల్లో నిందితులుగా వున్న సమయంలో వారికి కోర్టు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు కావల్సిన పత్రాలను, పూచికత్తు సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి ధ్రువీకరణ పత్రాలను సృష్టిస్తున్న ఐదుగురు సభ్యుల గ్యాంగ్ ను గురువారం టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు నుబేదారి పోలీసులు సంయుక్తంగా అరెస్ట్ చేశారు.

Fake and forgery documents of a lawyer clerk for bail of criminals has come to light in the recent Warangal police vehicle checkings. Five people have been arrested for creating forgery documents with fake stamps for the court bail.