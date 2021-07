డల్లాస్ నగరమా వరంగల్ ... గుంతల రోడ్లకు పుష్పాభిషేకం చేసి బీజేపీ వినూత్న నిరసన !!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ మహానగరంలో బిజెపి వినూత్న నిరసనకు దిగింది. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వరంగల్ నగర జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. నగర రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా రోడ్లపై గుంతలు, వరద నీరు దర్శనమిస్తున్న సమయంలో టిఆర్ఎస్ పాలనను ప్రశ్నించేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది బిజెపి. ఇందులో భాగంగా వరంగల్ చౌరస్తా నుండి వరంగల్ బస్ స్టాండ్ వరకు వెయ్యి కిలోల పువ్వులతో గుంతల రోడ్లకు పుష్పాభిషేకం పేరుతో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది.

English summary

The BJP staged an innovative protest in the Warangal. Life in Warangal has become chaotic with heavy rains over the last two days. City road are like ponds. The BJP has launched an innovative program to question the TRS rule. As part of this, a protest was organized from Warangal Chowrasta to Warangal bus stand in the name of flower anointing to the potholes roads with one thousand kilos of flowers.