తియ్యగా ఉందని కదా అని చక్కెరను అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే..: అందులో ఏం కలుపుతారో తెలుసా?

Comprehensive Story

oi-Chandrasekhar Rao

తీపి పదార్థాలను చూడగానే చాలామందికి నోరూరుతుంది. లొట్టలేసుకుంటూ తినాలనిపిస్తుంది. తింటారు కూడా. జిలేబీ, బాదుషా, జాంగ్రీ, లడ్డు వంటి చక్కెరతో తయారు చేసిన పదార్థాలను ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనే ఆలోచనతోనూ చాలామంది ఉంటారు. మితిమీరిన చక్కెర పరిమాణాన్ని వినియోగించడం వల్ల మన ఆరోగ్యంపై పడే దుష్ప్రభావం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. టీ, కాఫీలోనూ మరింత ఎక్కువగా చక్కెరను కలుపుకొని తాగేవారిని మనం చూసే ఉంటాం.

English summary

Sugar use to less than 10% per day. Many people rely on quick, processed foods for meals and snacks. Since these products often contain added sugar, it makes up a large proportion of their daily calorie intake.