Food: రాత్రి పూట ఆలస్యంగా తింటున్నారా.. అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడినట్లే..!

Health

oi-Chekkilla Srinivas

భోజన ప్రియులు ఎక్కువమంది మధ్యాహ్నం లంచ్ కంటే రాత్రి డిన్నర్ ని ఇష్టపడతారు. కానీ రాత్రిపూట తినే భోజనం మన ఆరోగ్యాన్ని ఎన్నో విధాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా తినే ఆహారం కావొచ్చు.. తినే టైం కూడా ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తోంది. అందుకే రాత్రిపూట సరైన సమయంలో.. సరైన ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ చాలా మంది బిజీ లైఫ్ స్టైల్ కారణంగా రాత్రిపూట చాలా లేట్ గా ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఊబకాయంతో పాటు అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

English summary

Eating late at night can lead to health problems. That is why experts say that it is better to eat before 9 pm.