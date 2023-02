Benefits of betel leaf: భోజనం చేసిన తర్వాత తమలపాకు తింటున్నారా..!

Health

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది భోజనం చేసిన తర్వాత తమలపాకులు తింటుంటారు. అయితే ఈ తమలపాకులు తినడం మంచిదేనా.. అంటే మంచిదే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే తమలపాకులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయట. చిన్న దగ్గు నుంచి పెద్ద సమస్య వరకు అన్నింటినీ దూరం చేసే శక్తి తమలపాకులకు ఉందని వివరిస్తున్నారు. భోజనం చేసిన తర్వాత తమలపాకులు తింటే తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Many people eat betel leaves after meals. But experts say that it is good to eat these betel leaves. Because betel leaves have many medicinal properties.