Eggs: చలికాలంలో ఎక్కువగా కోడి గుడ్లు తింటున్నారా.. ! అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే..

Health

oi-Chekkilla Srinivas

చలి కాలం వచ్చిందంటే చాలు జలుబు, దగ్గు సమస్యలు వస్తాయి. ఈ సమస్యల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ ఆహారంలో భాగంగా గుడ్డు తినాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గుడ్లలో చాలా రకాల పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. గుడ్లను ఫ్రై చేసి తినేకంటే..ఉడకబెట్టి తినడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

English summary

If the cold season has come, cold and cough problems will come. In order to protect ourselves from these problems, we have to eat foods that boost immunity.