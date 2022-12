health tips: బరువు తగ్గాలంటే ఇవే ప్రధానం: తెలుసుకోండి.. పాటించండి!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది విపరీతంగా బరువు పెరిగిపోయాయని బాధపడుతూ ఉంటారు. బాగా బరువు పెరిగే దాకా శరీరం పైన దృష్టి పెట్టరు. ఒకసారి బరువు పెరిగిన తరువాత, ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు వస్తేనే వెంటనే బరువు తగ్గాలని తెగ తపన పడి పోతూ ఉంటారు. బరువు తగ్గడం అనేది పెరిగిన అంత ఈజీ కాదు. బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారు ముఖ్యంగా ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి.

English summary

It is said that in order to lose weight, it is important to be patient and not lazy along with exercise and diet. So they say to learn good health discipline and try patiently to loose weight.